Corriere della Sera: укравшие часы у пилота «Ф-1» Леклера сели в тюрьму

Суд итальянского города Лукка приговорил злоумышленников, укравших часы у пилота «Формулы-1» Шарля Леклера, к тюремному заключению.

Преступники получили 10 лет 8 месяцев тюрьмы, работавшая с ними девушка — 6 лет 5 месяцев, сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что над ещё одним участником преступления будет проведён отдельный суд.

В апреле 2022 года фанаты попросили Леклера сделать фотографии на память. Пока гонщик общался с ними, неизвестный снял с его запястья часы стоимостью €2 млн.

Ранее полиция Чикаго начала расследование кражи со взломом, произошедшей на стадионе «Солджер Филд».