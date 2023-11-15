Corriere della Sera: укравшие часы у пилота «Ф-1» Леклера сели в тюрьму
Преступники получили 10 лет 8 месяцев тюрьмы, работавшая с ними девушка — 6 лет 5 месяцев, сообщает Corriere della Sera.
Отмечается, что над ещё одним участником преступления будет проведён отдельный суд.
В апреле 2022 года фанаты попросили Леклера сделать фотографии на память. Пока гонщик общался с ними, неизвестный снял с его запястья часы стоимостью €2 млн.
Ранее полиция Чикаго начала расследование кражи со взломом, произошедшей на стадионе «Солджер Филд».