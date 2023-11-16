Волочкова назвала Дзюбу и Кержакова самыми сексуальными футболистами России

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала самых сексуальных футболистов России.

«Дзюба и Кержаков — два самых сексуальных футболиста России! С Сашей мы знакомы ещё со времен моего восстановления в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Он вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее», — приводит слова Волочковой Sport24.

По её мнению, нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба мог бы стать актёром.

«Дзюба действительно молодой и красивый парень, который в будущем может пойти в кино. Неважно, какой жанр, но в роли актёра Артём будет смотреться прекрасно!» — сказала она.

Дзюба в нынешнем сезоне забил четыре гола и отдал две голевые передачи в 17 матчах за «Локомотив».

Кержаков завершил карьеру футболиста в 2016 году и стал тренером.

Ранее сообщалось, что Кержаков уволен с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.