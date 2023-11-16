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Семак: всем хочется играть в Лиге чемпионов, но наша основная задача — РПЛ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об основной цели команды на сезон-2023/24.
Семак: всем хочется играть в Лиге чемпионов, но наша основная задача — РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Всем хочется играть в Лиге чемпионов, но не всегда получается делать то, что хочется. Сейчас наша основная работа — чемпионат России», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

В 15-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и остались на второй позиции в турнирной таблице. У «Зенита» в активе 30 очков, на два меньше, чем у идущего в лидерах «Краснодара».

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Родригао готов получить российский паспорт.

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