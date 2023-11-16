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Андрей Мостовой был удивлён, что зарплаты во Франции в разы ниже, чем в России

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал разницу в зарплатах в чемпионатах Франции и России.
Андрей Мостовой был удивлён, что зарплаты во Франции в разы ниже, чем в России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Был ли готов к переходу в клуб Франции с зарплатой около €300—400 тыс. в год? Наверное, в этом тоже была загвоздка, что не перешёл. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я очень удивился», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Он добавил, что мог перейти в клуб Лиги 1 — по уровню как «Гавр», но трансфер не состоялся по финансовым причинам.

Контракт 26-летнего хавбека с сине-бело-голубыми действует до лета 2027 года. В сезоне-2023/24 игрок провёл за команду 11 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее Андрей Мостовой рассказал о своём промахе в матче с «Краснодаром».

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