Мостовой: игроки «Краснодара» поблагодарили, что попал в штангу

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своём промахе в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Игроки «Краснодара» сказали: «Спасибо, что попал в штангу». Обидно, был матч за первое место. Необычное чувство, когда кто-то выше нас в таблице. Но у меня есть уверенность в чемпионстве», — цитирует Мостового Sport24.

После 15 туров «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Игра между командами завершилась со счётом 1:1. Мостовой на 90-й минуте мог принести победу своей команде, но попал в штангу.

Ранее Юрий Сёмин назвал «Краснодар» главным претендентом на титул в РПЛ.