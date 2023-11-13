Сёмин назвал «Краснодар» главным претендентом на титул в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что «Краснодар» является главным претендентом на победу в текущем сезоне РПЛ.

«Не удивляет, что именно «Краснодар» лидирует по итогам первого круга. Клуб имеет лучшую инфраструктуру в стране, обладает хорошим подбором игроков. Они просто обязаны воспользоваться сегодняшней ситуацией. Считаю их главными претендентами на чемпионство», — цитирует Сёмина РИА Новости.

Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 1:1.

После 15 туров «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» 11 игр подряд.