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Сёмин назвал «Краснодар» главным претендентом на титул в РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что «Краснодар» является главным претендентом на победу в текущем сезоне РПЛ.
Сёмин назвал «Краснодар» главным претендентом на титул в РПЛ
  • РИА Новости

«Не удивляет, что именно «Краснодар» лидирует по итогам первого круга. Клуб имеет лучшую инфраструктуру в стране, обладает хорошим подбором игроков. Они просто обязаны воспользоваться сегодняшней ситуацией. Считаю их главными претендентами на чемпионство», — цитирует Сёмина РИА Новости.

Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 1:1.

После 15 туров «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» 11 игр подряд.

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