Тренер «Каролины»: Свечников был нашим лучшим игроком в матче с «Филадельфией»
- AP
- © Matt Slocum
«Свечников был нашим лучшим игроком в матче. У него были броски и моменты. Плохое удаление, но намерения у него были хорошие», — цитирует тренера сайт клуба.
Встреча между командами завершилась со счётом 3:1 в пользу «Филадельфии».
В нынешнем сезоне Андрей Свечников провёл за команду восемь матчей, в которых набрал 4 (0 + 4) очка.
Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Анахайм».