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Тренер «Каролины»: Свечников был нашим лучшим игроком в матче с «Филадельфией»

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Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от «Филадельфия Флайерз».
Тренер «Каролины»: Свечников был нашим лучшим игроком в матче с «Филадельфией»
  • AP
  • © Matt Slocum

«Свечников был нашим лучшим игроком в матче. У него были броски и моменты. Плохое удаление, но намерения у него были хорошие», — цитирует тренера сайт клуба.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:1 в пользу «Филадельфии».

В нынешнем сезоне Андрей Свечников провёл за команду восемь матчей, в которых набрал 4 (0 + 4) очка.

Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Анахайм».

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