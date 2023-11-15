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Ассистент Гроте в «Унионе» Эта стала первой женщиной-тренером в Бундеслиге

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Немка Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в истории высшего дивизиона мужского чемпионата Германии по футболу.
Ассистент Гроте в «Унионе» Эта стала первой женщиной-тренером в Бундеслиге
  • Gettyimages.ru

Специалист вошла в штаб Марко Гроте в берлинском «Унионе», сообщается на официальном сайте Бундеслиги.

15 ноября стало известно, что клуб объявил об отставке главного тренера команды швейцарца Урса Фишера, который работал с командой с июля 2018 года.

Берлинский клуб располагается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Бундеслиги с шестью очками. В Лиге чемпионов «Унион» набрал одно очко в четырёх встречах группового этапа.

Ранее пресс-служба «Ворсклы» сообщила, что бывшая футболистка Ия Андрущак займёт пост главного тренера мужской команды.

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