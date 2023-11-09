На Украине женщина возглавила мужскую футбольную команду «Ворскла» U19

Пресс-служба «Ворсклы» сообщила, что бывшая футболистка Ия Андрущак займёт пост главного тренера мужской команды.

Стороны заключили соглашение на полгода. Спортсменка имеет тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Напомним, что Андрущак родилась в Санкт-Петербурге. Она выступала за «Кубаночку» с 2012 по 2013 год и «Звезду-2005» (2013-2016).

Она дважды выигрывала чемпионат России и три раза становилась победительницей Кубка страны.

Ранее бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин попал в список худших трансферов в истории «Ливерпуля» по версии английского футбольного журнала FourFourTwo.