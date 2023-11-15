Безруков рассказал, что Слуцкий скучает по тренерской деятельности

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, что бывший тренер казанского клуба Леонид Слуцкий скучает по работе.

«Он уже скучает по тренерской деятельности, ждёт благоприятный и интересный вариант. Бывших тренеров не бывает, как и бывших футболистов. В любом случае, даже если он сейчас работает в медиа, он скучает по футболу», — цитирует Безрукова РИА Новости.

Слуцкий работал в российских клубах, в том числе в ЦСКА, с которым по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Также он известен по работе с «Москвой» и «Крыльями Советов». Помимо российских команд, он возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витессе».

15 ноября 2022 года стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Слуцкий будет тренировать европейский клуб вместо «Актобе».