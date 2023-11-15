Безруков рассказал, что Слуцкий скучает по тренерской деятельности
- РИА Новости
«Он уже скучает по тренерской деятельности, ждёт благоприятный и интересный вариант. Бывших тренеров не бывает, как и бывших футболистов. В любом случае, даже если он сейчас работает в медиа, он скучает по футболу», — цитирует Безрукова РИА Новости.
Слуцкий работал в российских клубах, в том числе в ЦСКА, с которым по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Также он известен по работе с «Москвой» и «Крыльями Советов». Помимо российских команд, он возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витессе».
15 ноября 2022 года стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что Слуцкий будет тренировать европейский клуб вместо «Актобе».