RT в Telegram
Подпишись

Алькарас — о победе над Рублёвым: сегодня я показал совсем другой уровень тенниса

Короткая ссылка
Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над россиянином Андреем Рублёвым в матче группового этапа Итогового турнира.
Алькарас — о победе над Рублёвым: сегодня я показал совсем другой уровень тенниса
  • Gettyimages.ru

«Это был совершенно другой матч и другой уровень тенниса с моей стороны. Этот тот уровень, который я должен показывать, если хочу дать себе шанс в этом потрясающем турнире», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Матч завершился со счётом 7:5, 6:2 и продолжался 1 час 15 минут.

Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.

В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся Алькарас и немец Александр Зверев.

Ранее Циципас из-за травмы спины снялся с матча против Руне на Итоговом турнире АТР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить