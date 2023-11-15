Алькарас — о победе над Рублёвым: сегодня я показал совсем другой уровень тенниса
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«Это был совершенно другой матч и другой уровень тенниса с моей стороны. Этот тот уровень, который я должен показывать, если хочу дать себе шанс в этом потрясающем турнире», — сказал Алькарас в интервью на корте.
Матч завершился со счётом 7:5, 6:2 и продолжался 1 час 15 минут.
Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.
В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся Алькарас и немец Александр Зверев.
Ранее Циципас из-за травмы спины снялся с матча против Руне на Итоговом турнире АТР.