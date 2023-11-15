Алькарас — о победе над Рублёвым: сегодня я показал совсем другой уровень тенниса

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над россиянином Андреем Рублёвым в матче группового этапа Итогового турнира.

«Это был совершенно другой матч и другой уровень тенниса с моей стороны. Этот тот уровень, который я должен показывать, если хочу дать себе шанс в этом потрясающем турнире», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Матч завершился со счётом 7:5, 6:2 и продолжался 1 час 15 минут.

Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.

В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся Алькарас и немец Александр Зверев.

Ранее Циципас из-за травмы спины снялся с матча против Руне на Итоговом турнире АТР.