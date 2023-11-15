Матыцин заявил, что ралли «Шёлковый путь» — 2024 вновь свяжет Запад и Восток

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что международное ралли «Шёлковый путь» является знаковым событием в мире автоспорта.

«Международное ралли «Шёлковый путь» — одно из самых ярких и масштабных спортивных мероприятий России. В 2024 году ралли единым маршрутом вновь свяжет Запад и Восток и станет ареной сражения самых сильных и смелых», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По его словам, за 15 лет проект стал по-настоящему знаковым событием в мире ралли-рейдов, его с нетерпением ждут как участники, так и болельщики по всему миру.

14-е издание мероприятия стартует 5 июля в Томске и финиширует 15 июля в китайском Хоргосе. Маршрут гонки протяжённостью около 5,5 тыс. км пройдёт через Барнаул, Горно-Алтайск, Кош-Агач и монгольский Ховд.

В 2023 году «Шёлковый путь» проходил с 6 по 15 июля.

Ранее Матыцин отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной по поводу допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.