ПКР должен внести взнос в IPC в размере €10 тыс. из-за нейтрального статуса
- РИА Новости
«НПК России и Белоруссии должны внести фиксированный авансовый взнос в IPC в связи со значительными расходами, связанными с этим вопросом о нейтральном статусе, в размере €10 тыс.», — говорится в релизе.
29 сентября МПК приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России допустили к участию в нейтральном статусе в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.
Ранее Гашек назвал печальным допуск российских паралимпийцев до Игр в Париже.