ПКР должен внести взнос в IPC в размере €10 тыс. из-за нейтрального статуса

Паралимпийский комитет России (ПКР) обязали внести фиксированный авансовый взнос в Международный паралимпийский комитет (IPC).

«НПК России и Белоруссии должны внести фиксированный авансовый взнос в IPC в связи со значительными расходами, связанными с этим вопросом о нейтральном статусе, в размере €10 тыс.», — говорится в релизе.

29 сентября МПК приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России допустили к участию в нейтральном статусе в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.

Ранее Гашек назвал печальным допуск российских паралимпийцев до Игр в Париже.