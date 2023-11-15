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ПКР должен внести взнос в IPC в размере €10 тыс. из-за нейтрального статуса

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Паралимпийский комитет России (ПКР) обязали внести фиксированный авансовый взнос в Международный паралимпийский комитет (IPC).
ПКР должен внести взнос в IPC в размере €10 тыс. из-за нейтрального статуса
  • РИА Новости

«НПК России и Белоруссии должны внести фиксированный авансовый взнос в IPC в связи со значительными расходами, связанными с этим вопросом о нейтральном статусе, в размере €10 тыс.», — говорится в релизе.

29 сентября МПК приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России допустили к участию в нейтральном статусе в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.

Ранее Гашек назвал печальным допуск российских паралимпийцев до Игр в Париже.

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