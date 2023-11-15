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Врач: Неймар получил худшую травму в карьере, его ждёт длительная реабилитация

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Оперировавший футболиста сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймара врач Родриго Ласмар сообщил, что травма нападающего является самой тяжёлой в карьере игрока.
Врач: Неймар получил худшую травму в карьере, его ждёт длительная реабилитация
  • Gettyimages.ru

«Неймар восстанавливается очень хорошо. Это сложная травма, он разорвал мениск и ему стоит какое-то время не быть на ногах. Это важно, что он понимает серьёзность своей травмы», — цитирует Ласмара ESPN.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

17 октября 31-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая.

Ранее Неймар кардинально сменил имидж.

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