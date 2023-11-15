Колобков: МОК надо перестать противоречить себе в собственных заявлениях
- РИА Новости
«Мне кажется, в своих последних заявлениях МОК начинает противоречить сам себе в отношении политизации спорта. Они становятся такой организацией, которая также участвует в санкционной политике и судит уже не только в соревнованиях, а в других вещах, которые, в принципе, не являются их прерогативой. Им следует занять одну понятную для всех позицию, а не противоречить себе в собственных заявлениях.
Я уверен, что Игры дружбы состоятся и на соревнования приедут спортсмены из многих стран. Заявление МОК является неким дежурным обращением к национальным олимпийским комитетам, чтобы они не принимали участия в соревнованиях. Но, насколько я понимаю, такого и не планировалось», — сказал он RT.
Ранее Колобков заявил, что МОК не может запретить спортсменам участвовать в Играх дружбы.