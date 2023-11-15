Боброва: у Валиевой было такое жирное катание в самом хорошем смысле этого слова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о короткой программе Камилы Валиевой.

«Мне очень понравилась короткая программа, спасибо ей за неё. У неё было такое жирное катание в самом хорошем смысле этого слова. Сочное, насыщенное, с придыханием. Там всё было. Начнут писать, что никто так не катается, как Валиева, никто так не может прочувствовать программу, и они будут в какой-то мере правы», — приводит слова Бобровой «Чемпионат».

На прошедшей неделе Валиева заняла четвёртое место на этапе Гран-при России в Казани. После короткой программы фигуристка лидировала, набрав за прокат 81,09 балла.

Ранее Елена Вайцеховская прокомментировала оценки фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.