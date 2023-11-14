MMA Orbit: Хизриев встретится с Мурадовым на турнире UFC в феврале
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Соперником россиянина станет узбекистанский боец Махмуд Мурадов, сообщает MMA Orbit.
Мурадов в своём последнем поединке одолел Брайана Барберену судейским решением, на счету уроженца Узбекистана 26 побед и восемь поражений. Хизриев идёт с результатом 14-0, в марте 2022-го он досрочно одолел Дениса Тюлюлина.
Ранее боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, что принял решение отказаться от поединка с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 297.