Медведев: после завершения карьеры попробую, например, стать гонщиком-любителем

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры.

«После завершения карьеры мне предстоит многое попробовать, чтобы понять, что мне нравится, потому что я хочу заниматься тем, что мне нравится. Что я точно попробую сделать, зависит от того, как сложится жизнь, но я попробую стать гонщиком-любителем. Это моя мечта», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев является победителем US Open, 20 турниров ATP и Итогового турнира. Он обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что Медведев стал вторым теннисистом, победившим Рублёва трижды за календарный год.