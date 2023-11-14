Медведев стал вторым теннисистом, победившим Рублёва трижды за календарный год

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

В первом матче на Итоговом турнире ATP Медведев обыграл Рублёва со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

Как сообщает OptaAce в социальных сетях, Медведев стал лишь вторым игроком, победившим Рублёва трижды за календарный год на турнирах ATP после Новака Джоковича. Серб также одержал три победы над Рублёвым в 2023 году.

Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.

В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

В стартовом матче Зверев победил Алькараса со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Ранее Медведев повторил рекорд Кафельникова по победам над игроками топ-10 ATP.