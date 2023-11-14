Медведев повторил рекорд Кафельникова по победам над игроками топ-10 ATP

Российский теннисист Даниил Медведев смог повторить достижение олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова по победам над игроками топ-10 ATP за один календарный год.

Об этом сообщает OptaAce в социальных сетях.

Напомним, что в первом матче на Итоговом турнире ATP Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

Данная победа стала для Медведева 11-й за календарный год над игроками из топ-10 рейтинга ATP.

Таким образом, он повторил рекорд Евгения Кафельникова (среди россиян), который добился этого в 1994 году.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Рублёвым на старте Итогового турнира ATP.