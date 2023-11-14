Медведев повторил рекорд Кафельникова по победам над игроками топ-10 ATP
Об этом сообщает OptaAce в социальных сетях.
Напомним, что в первом матче на Итоговом турнире ATP Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.
Данная победа стала для Медведева 11-й за календарный год над игроками из топ-10 рейтинга ATP.
Таким образом, он повторил рекорд Евгения Кафельникова (среди россиян), который добился этого в 1994 году.
Ранее Медведев прокомментировал победу над Рублёвым на старте Итогового турнира ATP.