Sky News: полиция арестовала подозреваемого в гибели хоккеиста Джонсона
- AP
- © Gene J. Puskar
Об этом сообщает Sky News.
В полиции отметили, что подозреваемый остаётся под стражей.
Напомним, что Джонсон скончался в результате травмы, полученной во время матча Британского кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». После столкновения с соперником 29-летнему американцу перерезало горло коньком. Хоккеист скончался в больнице.
Травму игроку нанёс Мэтт Петгрейв.
Ранее сообщалось, что хоккеиста подвергли травле после смертельной травмы Джонсона.