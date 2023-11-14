Sky News: полиция арестовала подозреваемого в гибели хоккеиста Джонсона

Полиция арестовала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве нападающего «Ноттингем Пантерс» Адама Джонсона.

Об этом сообщает Sky News.

В полиции отметили, что подозреваемый остаётся под стражей.

Напомним, что Джонсон скончался в результате травмы, полученной во время матча Британского кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». После столкновения с соперником 29-летнему американцу перерезало горло коньком. Хоккеист скончался в больнице.

Травму игроку нанёс Мэтт Петгрейв.

Ранее сообщалось, что хоккеиста подвергли травле после смертельной травмы Джонсона.