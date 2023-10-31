Telegraph: хоккеиста подвергли травле после смертельной травмы Джонсона

Хоккеист «Шеффилд Стилерс» Мэтт Петгрейв подвергся травле после смертельной травмы Адама Джонсона из «Ноттингем Пантерс».

Как сообщает The Telegraph, в сети спортсмену желают смерти.

«Он совершенно обезумел из-за смерти противника, но это была трагическая случайность», — говорится в одном из сообщений в защиту хоккеиста.

Напомним, что во время матча Британского кубка вызова 29-летнему американцу перерезало горло коньком после столкновения с соперником. Джонсон скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что Новиков считает, что смерть Джонсона заставит задуматься о защите шеи у хоккеистов.