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Telegraph: хоккеиста подвергли травле после смертельной травмы Джонсона

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Хоккеист «Шеффилд Стилерс» Мэтт Петгрейв подвергся травле после смертельной травмы Адама Джонсона из «Ноттингем Пантерс».
Telegraph: хоккеиста подвергли травле после смертельной травмы Джонсона
  • Gettyimages.ru
  • © Steph Chambers/3ICE

Как сообщает The Telegraph, в сети спортсмену желают смерти.

«Он совершенно обезумел из-за смерти противника, но это была трагическая случайность», — говорится в одном из сообщений в защиту хоккеиста.

Напомним, что во время матча Британского кубка вызова 29-летнему американцу перерезало горло коньком после столкновения с соперником. Джонсон скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что Новиков считает, что смерть Джонсона заставит задуматься о защите шеи у хоккеистов.

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