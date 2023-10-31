Telegraph: хоккеиста подвергли травле после смертельной травмы Джонсона
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Как сообщает The Telegraph, в сети спортсмену желают смерти.
«Он совершенно обезумел из-за смерти противника, но это была трагическая случайность», — говорится в одном из сообщений в защиту хоккеиста.
Напомним, что во время матча Британского кубка вызова 29-летнему американцу перерезало горло коньком после столкновения с соперником. Джонсон скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что Новиков считает, что смерть Джонсона заставит задуматься о защите шеи у хоккеистов.