Новиков считает, что смерть Джонсона заставит задуматься о защите шеи у хоккеистов

Заслуженный тренер России Юрий Новиков ответил на вопрос, как смерть бывшего хоккеиста «Питтсбурга» Адама Джонсона может повлиять на правила.

«Думаю, что несчастный случай Джонсона определённо заставит ответственных людей в хоккее задуматься об обязательной защите игроков. Так называемые ошейники появились не просто так, а по причине возникающих трагических ситуаций. Допускаю, что могут возникнуть новые меры контроля и, возможно, произойдут некоторые изменения в соответствующей экипировке. Здоровье человека должно быть важнее результата», — сказал Новиков RT.

Он провёл аналогию с появлением шлемов у хоккеистов на постоянной основе:

«Обратитесь к истории, ведь когда-то играли без шлема и надевать его было необязательно. Каждый решал для себя сам. Вратари вспомнят канадца Терри Савчука, который много лет играл без маски, и что было с его лицом. Нельзя обойти стороной и легендарного шведа Холмквиста. Когда Третьяк надел хоккейную сетку, это стало определённой революцией. Она лучше защищала лицо и сразу крепилась к шлему.

Хочу обратиться к тренерам детских и молодёжных команд, попросить их проверять экипировку молодых хоккеистов и стараться минимизировать полученные ими травмы. Наши спортивные организации должны взять под контроль данный вопрос».

Ранее Максим Рыбин призвал прописать в правилах хоккея защиту шеи игроков.