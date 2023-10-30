RT в Telegram
Подпишись

Новиков считает, что смерть Джонсона заставит задуматься о защите шеи у хоккеистов

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Юрий Новиков ответил на вопрос, как смерть бывшего хоккеиста «Питтсбурга» Адама Джонсона может повлиять на правила.
Новиков считает, что смерть Джонсона заставит задуматься о защите шеи у хоккеистов
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Думаю, что несчастный случай Джонсона определённо заставит ответственных людей в хоккее задуматься об обязательной защите игроков. Так называемые ошейники появились не просто так, а по причине возникающих трагических ситуаций. Допускаю, что могут возникнуть новые меры контроля и, возможно, произойдут некоторые изменения в соответствующей экипировке. Здоровье человека должно быть важнее результата», — сказал Новиков RT.

Он провёл аналогию с появлением шлемов у хоккеистов на постоянной основе:

«Обратитесь к истории, ведь когда-то играли без шлема и надевать его было необязательно. Каждый решал для себя сам. Вратари вспомнят канадца Терри Савчука, который много лет играл без маски, и что было с его лицом. Нельзя обойти стороной и легендарного шведа Холмквиста. Когда Третьяк надел хоккейную сетку, это стало определённой революцией. Она лучше защищала лицо и сразу крепилась к шлему.

Хочу обратиться к тренерам детских и молодёжных команд, попросить их проверять экипировку молодых хоккеистов и стараться минимизировать полученные ими травмы. Наши спортивные организации должны взять под контроль данный вопрос».

Ранее Максим Рыбин призвал прописать в правилах хоккея защиту шеи игроков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить