RT в Telegram
Подпишись

Рыбин призвал прописать в правилах хоккея защиту шеи игроков

Короткая ссылка
Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, как стоит обезопасить игроков от возможных порезов шеи коньком.
Рыбин призвал прописать в правилах хоккея защиту шеи игроков
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan McVay

«Защититься от опасных порезов в хоккее можно только за счёт защиты шеи игрока. Почему в таком случае хоккеисты сами неохотно её используют? Мне кажется, если сделать это правилом, то в таком случае все будут строго ему подчиняться и соблюдать.

Поверьте, в мире есть хорошие производители этой экипировки, которые могут защитить и обеспечить весь хоккейный мир. Данный вопрос стоит и нужно рассматривать», — заявил он RT.

Ранее Рыбин прокомментировал смерть Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить