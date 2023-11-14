Капризов рассказал, что скучает по России

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признался, что скучает по родине.

«Скучаю ли я по России? Да, конечно. Как не скучать по дому? У нас есть группа с моим братом и моими друзьями из Новокузнецка. Они вот всё куда-то ездят, в Тайгу, например. Мне этого не хватает», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Капризов перешёл в «Миннесоту» в 2020 году. В текущем сезоне российский форвард провёл за команду 15 игр, набрав 15 (5 + 10) очков. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

Ранее Капризов рассказал, что принимает ванны из крови оленя.