RT в Telegram
Подпишись

Капризов рассказал, что скучает по России

Короткая ссылка
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признался, что скучает по родине.
Капризов рассказал, что скучает по России
  • AP
  • © Matt Krohn

«Скучаю ли я по России? Да, конечно. Как не скучать по дому? У нас есть группа с моим братом и моими друзьями из Новокузнецка. Они вот всё куда-то ездят, в Тайгу, например. Мне этого не хватает», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Капризов перешёл в «Миннесоту» в 2020 году. В текущем сезоне российский форвард провёл за команду 15 игр, набрав 15 (5 + 10) очков. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

Ранее Капризов рассказал, что принимает ванны из крови оленя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить