Журова считает, что рыбака Билана объявят предателем на Украине

Депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала побег украинского рыбака, чемпиона мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега Артура Билана после выступления на соревнованиях в Италии.

«Конечно, это имеет отношение к спорту, но в данном случае речь скорее о реакции гражданина. Мне кажется, что у человека есть несопоставимые с проживанием на Украине мысли. Скорее всего, ему не нравится то, что он не может поддерживать русский народ, разговаривать на русском языке. Понятное дело, что его сейчас будут считать там предателем», — заявила Журова RT.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион мира по рыбалке сбежал из страны из-за угрозы мобилизации.