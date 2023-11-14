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Журова считает, что рыбака Билана объявят предателем на Украине

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Депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала побег украинского рыбака, чемпиона мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега Артура Билана после выступления на соревнованиях в Италии.
Журова считает, что рыбака Билана объявят предателем на Украине
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Конечно, это имеет отношение к спорту, но в данном случае речь скорее о реакции гражданина. Мне кажется, что у человека есть несопоставимые с проживанием на Украине мысли. Скорее всего, ему не нравится то, что он не может поддерживать русский народ, разговаривать на русском языке. Понятное дело, что его сейчас будут считать там предателем», — заявила Журова RT.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион мира по рыбалке сбежал из страны из-за угрозы мобилизации.

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