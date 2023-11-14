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Украинский чемпион мира по рыбалке сбежал из-за угрозы мобилизации

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Чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан принял решение покинуть национальную команду после выступления в Италии.
Украинский чемпион мира по рыбалке сбежал из-за угрозы мобилизации
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает sport24.ua со ссылкой на пост капитана украинской команды Даниила Лясова.

По словам Лясова, спортсмен сбежал после завершения соревнований, пока остальные члены сборной отдыхали перед дорогой.

Профессиональный рыбак поведал, что ему пришли две повестки из военкомата, а его жена и ребёнок не хотят жить в постоянном стрессе.

12 октября порталу Dynamomania стало известно, что футболист Александр Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее «Шахтёр» разорвал контракт с попросившим убежища в России футболистом Распутько.

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