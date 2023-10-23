«Шахтёр» разорвал контракт с попросившим убежища в РФ футболистом Распутько

В пресс-службе «Шахтёра» сообщили, что руководство клуба приняло решение разорвать контракт с игроком молодёжной команды Александром Распутько.

«В связи с невозвратом в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту «Шахтёр» расторг соглашение с футболистом Александром Распутько», — говорится в сообщении.

12 октября портал Dynamomania сообщил, что Распутько пропал после матча Юношеской лиги чемпионов с участием «Шахтёра» и «Антверпена». В аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам игрок удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее «Звезда» опровергла сообщения о прибытии в команду футболиста Распутько.