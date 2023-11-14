Guardian: Эритрея снялась с отбора ЧМ из-за опасений, что футболисты не вернутся в страну

Федерация футбола Эритреи приняла решение отказаться от участия в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает The Guardian, Эритрея отозвала мужскую сборную, чтобы игроки не могли попросить политического убежища во время поездок за границу.

С 2009 года более 60 игроков из этой страны попросили политического убежища за рубежом.

ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика. В турнире примет участие 48 сборных.

Ранее Инфантино сообщил, что чемпионат мира 2034 года примет Саудовская Аравия.