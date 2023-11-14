RT в Telegram
Подпишись

Guardian: Эритрея снялась с отбора ЧМ из-за опасений, что футболисты не вернутся в страну

Короткая ссылка
Федерация футбола Эритреи приняла решение отказаться от участия в отборе на чемпионат мира 2026 года.
Guardian: Эритрея снялась с отбора ЧМ из-за опасений, что футболисты не вернутся в страну
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

Как сообщает The Guardian, Эритрея отозвала мужскую сборную, чтобы игроки не могли попросить политического убежища во время поездок за границу.

С 2009 года более 60 игроков из этой страны попросили политического убежища за рубежом.

ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика. В турнире примет участие 48 сборных.

Ранее Инфантино сообщил, что чемпионат мира 2034 года примет Саудовская Аравия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить