Guardian: Эритрея снялась с отбора ЧМ из-за опасений, что футболисты не вернутся в страну
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Как сообщает The Guardian, Эритрея отозвала мужскую сборную, чтобы игроки не могли попросить политического убежища во время поездок за границу.
С 2009 года более 60 игроков из этой страны попросили политического убежища за рубежом.
ЧМ-2026 проведут совместно США, Канада и Мексика. В турнире примет участие 48 сборных.
Ранее Инфантино сообщил, что чемпионат мира 2034 года примет Саудовская Аравия.