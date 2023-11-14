EGool: «Зенит» предложил за нападающего «Палмейраса» Артура €12 млн
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Как сообщает EGool, «Зенит» предложил за Артура €12 млн. Клуб ответил отказом, выдвинув встречное предложение: €20 млн — и клуб отпустит своего футболиста в Россию.
В прошлом сезоне 25-летний бразилец провёл за клуб 55 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.
Ранее нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о своей адаптации в санкт-петербургском клубе.