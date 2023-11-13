Ольховский: фаворита в матче между Рублёвым и Медведевым на Итоговом турнире нет

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP.

«Фаворита в этой игре нет. Оба находятся в хорошей форме и здорово играют. Хочется увидеть хороший матч. Победит сильнейший», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Медведев и Рублёв в результате жеребьёвки попали в одну группу. С ними в красной группе находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 12 по 19 ноября.

Ранее Медведев поделился ожиданиями от игры с Рублёвым.