Ольховский: фаворита в матче между Рублёвым и Медведевым на Итоговом турнире нет
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«Фаворита в этой игре нет. Оба находятся в хорошей форме и здорово играют. Хочется увидеть хороший матч. Победит сильнейший», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».
Медведев и Рублёв в результате жеребьёвки попали в одну группу. С ними в красной группе находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.
Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 12 по 19 ноября.
Ранее Медведев поделился ожиданиями от игры с Рублёвым.