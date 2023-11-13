Газзаев: только «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в РПЛ

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением, какая из команд Российской премьер-лиги (РПЛ) ведёт борьбу за золотые медали в текущем сезоне.

«На мой взгляд, «Краснодар» не является главным претендентом на чемпионство в РПЛ в текущем сезоне. Однако стоит отдать команде должное, она показывает наиболее стабильную игру среди всех остальных коллективов и, что самое главное в футболе, краснодарцы нацелены на борьбу за результат. Тем не менее матч с «Зенитом» получился абсолютно равным — и именно эти два клуба реально ведут борьбу за трофей на данный момент. Что касается остальных команд, то их игру сложно назвать стабильной — слишком часты перепады», — заявил Газзаев RT.

Тренер считает, что дуэт нападающих «Зенита» Кассьерра — Иван Сергеев не смог в полной мере заменить ушедшего звёздного игрока команды Малкома.

«В какой-то мере дуэт Кассьерры и Сергеева помог команде пережить уход Малкома. Но в современном футболе игроки вроде бразильца являются довольно отличительными. Он был форвардом современной формации. Техника, результативные действия, умение играть по всему фронту атаки. Что касается Ивана и Матео, они скорее одноплановые игроки, хоть их пара сейчас и приносит большое количество голов команде», — добавил он.

Ранее Сёмин назвал «Краснодар» главным претендентом на титул в РПЛ.