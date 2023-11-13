ХК «Сибирь» подписал контракт с восьмилетним мальчиком, который борется с раком

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с восьмилетним мальчиком Игорем Захаренко.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

14 ноября Захаренко, который болен ретинобластомой (рак сетчатки глаза), в рамках однодневного контракта проведёт время в расположении хоккейного клуба.

Он примет участие в раскатке, пообедает с игроками, даст им напутствие перед игрой с «Торпедо», а также сделает символическое вбрасывание.

В активе «Сибири» 29 очков и десятая позиция в турнирной таблице «Востока».

Ранее шайба Полунина помогла «Локомотиву» победить «Сибирь» в КХЛ.