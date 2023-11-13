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ХК «Сибирь» подписал контракт с восьмилетним мальчиком, который борется с раком

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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с восьмилетним мальчиком Игорем Захаренко.
ХК «Сибирь» подписал контракт с восьмилетним мальчиком, который борется с раком
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

14 ноября Захаренко, который болен ретинобластомой (рак сетчатки глаза), в рамках однодневного контракта проведёт время в расположении хоккейного клуба.

Он примет участие в раскатке, пообедает с игроками, даст им напутствие перед игрой с «Торпедо», а также сделает символическое вбрасывание.

В активе «Сибири» 29 очков и десятая позиция в турнирной таблице «Востока».

Ранее шайба Полунина помогла «Локомотиву» победить «Сибирь» в КХЛ.

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