Зайнутдинов получил переломы носовой кости и основания глазницы

Полузащитник «Бешикташа» Бахтиёр Зайнутдинов получил травму в матче чемпионата Турции с «Истанбул Башакшехир».

Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба, Зайнутдинов получил переломы основания глазницы и носовой кости. Игрок покинул поле на 41-й минуте матча.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Бешикташа».

В текущем сезоне он провёл за турецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о Зайнутдинове.