RT в Telegram
Подпишись

Зайнутдинов получил переломы носовой кости и основания глазницы

Короткая ссылка
Полузащитник «Бешикташа» Бахтиёр Зайнутдинов получил травму в матче чемпионата Турции с «Истанбул Башакшехир».
Зайнутдинов получил переломы носовой кости и основания глазницы
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба, Зайнутдинов получил переломы основания глазницы и носовой кости. Игрок покинул поле на 41-й минуте матча.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Бешикташа».

В текущем сезоне он провёл за турецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о Зайнутдинове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить