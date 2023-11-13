Зайнутдинов получил переломы носовой кости и основания глазницы
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Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба, Зайнутдинов получил переломы основания глазницы и носовой кости. Игрок покинул поле на 41-й минуте матча.
Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Бешикташа».
В текущем сезоне он провёл за турецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о Зайнутдинове.