Набабкин — о Зайнутдинове: Баха молодец, в сборной стал лучшим бомбардиром

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о полузащитнике «Бешикташа» Бактиёре Зайнутдинове.

«Скучаю ли я по Зайнутдинову? Очень скучаю, конечно. Баха молодец, в сборной стал лучшим бомбардиром в истории. Поэтому желаю ему удачи, успехов и продолжать в том же духе», — приводит слова Набабкина пресс-служба клуба.

ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ» 21 августа. По информации СМИ, футболист перешёл в турецкий клуб за €5 млн.

В текущем сезоне он провёл за турецкий клуб десять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее Зайнутдинов поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку после перехода в турецкий клуб.