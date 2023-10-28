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Набабкин — о Зайнутдинове: Баха молодец, в сборной стал лучшим бомбардиром

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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о полузащитнике «Бешикташа» Бактиёре Зайнутдинове.
Набабкин — о Зайнутдинове: Баха молодец, в сборной стал лучшим бомбардиром
  • Gettyimages.ru

«Скучаю ли я по Зайнутдинову? Очень скучаю, конечно. Баха молодец, в сборной стал лучшим бомбардиром в истории. Поэтому желаю ему удачи, успехов и продолжать в том же духе», — приводит слова Набабкина пресс-служба клуба.

ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ» 21 августа. По информации СМИ, футболист перешёл в турецкий клуб за €5 млн.

В текущем сезоне он провёл за турецкий клуб десять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее Зайнутдинов поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку после перехода в турецкий клуб.

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