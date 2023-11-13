Судья Иванов отработал на матче чемпионата Саудовской Аравии
- РИА Новости
Россиянин выполнял обязанности видеоассистента VAR. Главным арбитром игры выступил Мэттью Конгер из США.
24 октября председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.
Ранее Сергей Семак положительно оценил привлечение саудовских арбитров на матчи РПЛ.