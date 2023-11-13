Судья Иванов отработал на матче чемпионата Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Иванов отработал на матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Охдудом» и «Аль-Хазмом».

Россиянин выполнял обязанности видеоассистента VAR. Главным арбитром игры выступил Мэттью Конгер из США.

24 октября председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Ранее Сергей Семак положительно оценил привлечение саудовских арбитров на матчи РПЛ.