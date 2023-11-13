Глебов — о поражении от «Спартака»: вышли не с тем настроем

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении в матче 15-го тура со «Спартаком».

«Вышли не с тем настроем. Не так бежали, прессинговали. Защитники «Спартака» успевали поднять голову и играть в диагонали. На второй тайм был план, что нужно добавить в агрессии, прессинге, атаке. Мы добавили, но, чтобы выигрывать или играть вничью, нужно весь матч проводить так, как 25—30 минут второго тайма», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Красно-белые в матче 16-го тура 25 ноября сыграют в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подарил Хабибу Нурмагомедову футболку с номером 29-0.