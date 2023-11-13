Бузова — о заработке Тарасова в «Локо»: я таких сумм никогда не видела

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о финансовой стороне своего брака с экс-футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

«Всё в браке оплачивал муж. Мы жили на широкую ногу. Он очень много получал, я таких сумм никогда не видела. Он всё тратил. Хотя я прекрасно понимала, что спорт — это недолгая история. Но он меня не послушался», — рассказал телеведущая в интервью Надежде Стрелец.

С 2012 по 2016 год Бузова состояла в браке с Тарасовым. В настоящий момент футболист женат на модели Анастасии Костенко, с которой воспитывает троих детей.

Тарасов завершил профессиональную карьеру в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Бузова упала на лёд перед матчем КХЛ между минским «Динамо» и «Ак Барсом».