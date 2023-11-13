Федун: первый круг РПЛ «Спартак» провёл неудачно

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение касательно того, как красно-белые провели первый круг РПЛ.

«Первый круг неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Нужно делать выводы и идти дальше», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Накануне «Спартак» на своём поле обыграл «Ростов» в рамках 15-го тура РПЛ (2:1). Следующий матч красно-белые сыграют 25 ноября в гостях с «Балтикой».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы.

Ранее Федун прокомментировал возможный конфликт главного тренера команды Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.