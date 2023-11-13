Родригао: нынешний «Зенит» точно играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов

Защитник «Зенита» Родригао высказал мнение, что петербургский клуб смог бы сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, «Зенит» 100% вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны. «Зенит» боролся бы за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», — приводит слова Родригао «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (32) лидирует в чемпионате.

Ранее нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал об адаптации в санкт-петербургском клубе.