Сборная Кубы прилетит в Россию после 16 ноября

Стало известно, когда сборная Кубы прилетит в Россию на товарищеский матч с национальной командой.

«Команда должна прибыть в Россию после 16 числа, потому что игра состоится 20-го. Игрокам нужно будет отдохнуть после поездки», — сообщили ТАСС в пресс-службе команды Кубы.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия располагается на 39-й позиции.

Ранее сообщалось, что Андрей Мостовой ждёт от футболистов сборной Кубы ром и сигары.