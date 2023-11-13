Сборная Кубы прилетит в Россию после 16 ноября
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«Команда должна прибыть в Россию после 16 числа, потому что игра состоится 20-го. Игрокам нужно будет отдохнуть после поездки», — сообщили ТАСС в пресс-службе команды Кубы.
20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.
Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия располагается на 39-й позиции.
Ранее сообщалось, что Андрей Мостовой ждёт от футболистов сборной Кубы ром и сигары.