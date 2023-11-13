Леонова — о четвёртом месте Валиевой: это немного странно и неожиданно

Российский тренер Алёна Леонова прокомментировала выступление фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«То, что Валиева оказалась на четвёртом месте… Да, это немного странно и неожиданно. Мы привыкли видеть Камилу на лидирующих позициях. Но та оценка, что она получила, она объективная», — цитирует Леонову «Спорт день за днём».

17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).

Ранее ФФККР оценила выступление Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.