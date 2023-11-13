Гвардиола заявил, что у него нет проблем с не пожавшим ему руку Почеттино
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«Нет проблем. Это не проблема. Я не хочу говорить ни слова. Всё в порядке. Эмоции иногда случаются и со мной», — цитирует Гвардиолу журналист Саймон Байковски в соцсетях.
Встреча между командами завершилась со счётом 4:4.
После игры Почеттино не стал жать руку испанскому специалисту и направился к судьям, чтобы высказывать претензии по поводу их работы.
«Ман Сити» с 30 очками расположился на первой строчке таблицы чемпионата Англии. «Челси» с 15 очками — на 11-м месте.
Ранее «Ливерпуль» на своём поле нанёс разгромное поражение «Брентфорду» в матче 12-го тура чемпионата Англии.