Гвардиола заявил, что у него нет проблем с не пожавшим ему руку Почеттино

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на то, что наставник «Челси» Маурисио Почеттино не пожал ему руку после матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Нет проблем. Это не проблема. Я не хочу говорить ни слова. Всё в порядке. Эмоции иногда случаются и со мной», — цитирует Гвардиолу журналист Саймон Байковски в соцсетях.

Встреча между командами завершилась со счётом 4:4.

После игры Почеттино не стал жать руку испанскому специалисту и направился к судьям, чтобы высказывать претензии по поводу их работы.

«Ман Сити» с 30 очками расположился на первой строчке таблицы чемпионата Англии. «Челси» с 15 очками — на 11-м месте.

Ранее «Ливерпуль» на своём поле нанёс разгромное поражение «Брентфорду» в матче 12-го тура чемпионата Англии.