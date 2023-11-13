Sky Sports: футбольный чиновник вспомнил Гитлера, говоря о Нетаньяху

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала дисциплинарное расследование в отношении одного из своих функционеров Васима Хака за то, что тот в социальных сетях сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

По информации Sky Sports, Хак в Twitter написал, что «Нетаньяху пожертвовал своим народом, чтобы сохранить власть, в то время как палестинцы пытаются сохранить здравомыслие. Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаньяху».

Вскоре футбольный чиновник удалил пост из социальной сети и извинился за оскорбление, но FA объявила о расследовании в отношении Хака.

Отмечается, что разбирательство инициировано главой дисциплинарной инстанции ассоциации Лордом Вольфсоном, который отметил, что «Удалить твит и принести извинения — это минимум. Это необходимо, но явно не может быть достаточным».

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал ситуацию в мире.