«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Удинезе» в Серии А

«Аталанта» в гостях сыграла вничью с «Удинезе» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Фриули» завершилась со счётом 1:1.

В составе команды из города Удине мяч забил Уолас (44-я минута). У гостей отличился Эдерсон (92-я).

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начал матч со стартовым свистком. Экс-хавбек московского «Локомотива» провёл на поле всю игру, но не отметился результативными действиями.

«Аталанта» с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Удинезе» (11) — 16-е.

Ранее сообщалось, что Миранчук впервые в сезоне попал в стартовый состав «Аталанты».