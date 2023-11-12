Тарасова назвала сенсацией победу Дикиджи на Гран-при в Казани

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу фигуриста Владислава Дикиджи на этапе Гран-при России в Казани.

«Владислав сотворил настоящую сенсацию, одержав победу в Казани. Его катание — это просто прелесть. Очень радостно, что у нас в стране появился такой интересный и самобытный парень. Хотела бы поздравить с победой и его тренера.

Что мне больше всего понравилось в его программе? Отмечу именно индивидуальность Дикиджи. Считаю это самым главным для фигуриста: он такой, какой есть», — сказала Тарасова RT.

Ранее сообщалось, что Дикиджи победил на этапе Гран-при России в Казани.