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Тарасова назвала сенсацией победу Дикиджи на Гран-при в Казани

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу фигуриста Владислава Дикиджи на этапе Гран-при России в Казани.
Тарасова назвала сенсацией победу Дикиджи на Гран-при в Казани
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Владислав сотворил настоящую сенсацию, одержав победу в Казани. Его катание — это просто прелесть. Очень радостно, что у нас в стране появился такой интересный и самобытный парень. Хотела бы поздравить с победой и его тренера.

Что мне больше всего понравилось в его программе? Отмечу именно индивидуальность Дикиджи. Считаю это самым главным для фигуриста: он такой, какой есть», — сказала Тарасова RT.

Ранее сообщалось, что Дикиджи победил на этапе Гран-при России в Казани.

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