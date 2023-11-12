Беллингем признан лучшим атакующим полузащитником мира по версии FourFourTwo
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Как сообщается на сайте FourFourTwo, возглавил список англичанин Джуд Беллингем из мадридского «Реала».
Второе место в рейтинге занял бельгиец Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити». Тройку лидеров замкнул немец Джамал Мусиала из мюнхенской «Баварии».
Четвёртым стал аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами», пятым — норвежец Мартин Эдегор из лондонского «Арсенала».
В топ-10 также вошли англичанин Джеймс Мэддисон из лондонского «Тоттенхэм Хотспур», венгр Доминик Собослаи из «Ливерпуля», португалец Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», бразилец Лукас Пакета из лондонского «Вест Хэм Юнайтед» и поляк Пётр Зелиньски из неаполитанского «Наполи».
Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан лучшим клубным тренером по версии FourFourTwo.