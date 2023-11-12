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Беллингем признан лучшим атакующим полузащитником мира по версии FourFourTwo

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Английский футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг 20 лучших атакующих полузащитников мира на данный момент.
Беллингем признан лучшим атакующим полузащитником мира по версии FourFourTwo
  • AP
  • © Joan Monfort

Как сообщается на сайте FourFourTwo, возглавил список англичанин Джуд Беллингем из мадридского «Реала».

Второе место в рейтинге занял бельгиец Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити». Тройку лидеров замкнул немец Джамал Мусиала из мюнхенской «Баварии».

Четвёртым стал аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами», пятым — норвежец Мартин Эдегор из лондонского «Арсенала».

В топ-10 также вошли англичанин Джеймс Мэддисон из лондонского «Тоттенхэм Хотспур», венгр Доминик Собослаи из «Ливерпуля», португалец Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», бразилец Лукас Пакета из лондонского «Вест Хэм Юнайтед» и поляк Пётр Зелиньски из неаполитанского «Наполи».

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан лучшим клубным тренером по версии FourFourTwo.

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