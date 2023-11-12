Беллингем признан лучшим атакующим полузащитником мира по версии FourFourTwo

Английский футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг 20 лучших атакующих полузащитников мира на данный момент.

Как сообщается на сайте FourFourTwo, возглавил список англичанин Джуд Беллингем из мадридского «Реала».

Второе место в рейтинге занял бельгиец Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити». Тройку лидеров замкнул немец Джамал Мусиала из мюнхенской «Баварии».

Четвёртым стал аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами», пятым — норвежец Мартин Эдегор из лондонского «Арсенала».

В топ-10 также вошли англичанин Джеймс Мэддисон из лондонского «Тоттенхэм Хотспур», венгр Доминик Собослаи из «Ливерпуля», португалец Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», бразилец Лукас Пакета из лондонского «Вест Хэм Юнайтед» и поляк Пётр Зелиньски из неаполитанского «Наполи».

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан лучшим клубным тренером по версии FourFourTwo.