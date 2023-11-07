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Гвардиола признан лучшим клубным тренером по версии FourFourTwo

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признан лучшим наставником по версии английского футбольного журнала FourFourTwo.
Гвардиола признан лучшим клубным тренером по версии FourFourTwo
  • Gettyimages.ru

По информации издания FourFourTwo, вторым в рейтинге стал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Замкнул тройку Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал».

Напомним, что в сезоне-2022/23 «Ман Сити» выиграл требл: Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

30 октября команда стала лучшим клубом года по версии France Football.

Ранее Гвардиола не исключил, что нападающий Эрлинг Холанд может из-за травмы пропустить ближайшие матчи чемпионата Англии по футболу.

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