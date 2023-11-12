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Навка: нужно стремиться на Олимпиаду, но не переходя черту

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о допуске россиян на Олимпийские игры.
Навка: нужно стремиться на Олимпиаду, но не переходя черту
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Всё ещё считаю, что спортсменам, которые имеют хоть малейшую возможность, нужно ехать на Олимпийские игры. Нужно стремиться на Олимпиаду, но не переходя черту. Что является чертой? Не предавать свою Родину. Если будут выдвигаться условия, которые будут подразумевать публичный отказ от страны», — приводит слова Навки Sport24.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. 

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Поздняков заявил о задаче сохранить боеспособность сборной России после отмены санкций.

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