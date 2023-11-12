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Аспинэлл — о победе над Павловичем: посвящаю пояс моему отцу

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Британец Том Аспинэлл поделился эмоциями после победы над россиянином Сергеем Павловичем на турнире UFC 295.

«Это были безумные две с половиной недели. Я просто хочу сказать, если у вас есть шанс сделать что-то, но вы боитесь, вы должны попробовать, потому что надежды могут оправдаться.

Павлович большой и устрашающий парень. Но я тоже такой. Знал, что я тоже очень сильный, верил в себя. На протяжении последних лет трудился, не покладая рук. Посвящаю этот пояс моему отцу», — сказал Аспинэлл после боя.

Поединок завершился нокаутом в первом раунде. Аспиналл выиграл 14-й бой из 17.

Ранее Вадим Немков поделился ожиданиями от титульного поединка между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспинэллом.

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